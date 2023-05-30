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Цветы украли из вазонов у ЗАГСа в Великих Луках

Цветы украли из вазонов у ЗАГСа в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Подслушано Великие Луки» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Великие Луки» / «ВКонтакте»

«Я понимаю, что поздно взывать к совести людей, которые систематически выкапывают посаженные цветы в вазоны у крыльца дворца бракосочетания, но все же... Сотрудники ЗАГСа самостоятельно их выращивали и сажали не для себя, а для всех великолучан. Приходя утром на работу, мы то и дело обнаруживаем очередную пропажу. Слов нет... Если хотим, чтобы вокруг нас было красиво, давайте начнём с себя», - призвал автор снимков.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне Великие Луки украсят почти 20 тысяч цветов.