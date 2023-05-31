Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в опочецкой деревне Анченки

Мужчина погиб при пожаре в Опочецком районе утром 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре в жилом доме в деревне Анченки сообщили в 5:33. В результате пожара сгорели жилой дом и три хозяйственные постройки. В 7:15 на месте пожара обнаружили тело мужчины 1965 года рождения.

Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

По факту произошедшего следственные органы Псковской области проводят проверку.