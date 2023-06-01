Происшествия

Вандалы испортили лифт многоэтажки под Псковом

Вандалы облили чёрной краской табло лифта в многоквартирном доме №5а на улице Владимирской в деревне Родине под Псковом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александра Быкова / «ВКонтакте»

«Какие-то плохие люди вчера облили краской табло лифта, Владимирская 5а, 1 подъезд. Из-за этого или нет, но нажимаешь на этаж, а лифт не едет, двери то открываются, то закрываются», – написала автор поста.

В комментариях между подписчиками сообщества завязалась дискуссия. Один горожанин предположил, что виновниками могут быть безответственные квартиранты. «Меньше сдавайте квартиры, меньше вандалов будет. Скажите спасибо арендаторам», – отметил мужчина.

Возражение его собеседников было основано на личном опыте: «Насчёт аренды не согласен, я раньше несколько лет на лето сдавал квартиру, и всегда все было хорошо, и соседи не жаловались. Больше всего сейчас подростки ерундой страдают от того, что делать нечего», – отметил он.

Другие комментаторы подчеркнули, что в лифтах необходимо устанавливать камеры.