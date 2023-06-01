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СК возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта после взрывов в Невельском районе

03.06.2023 09:42|Псков

СК возбудил уголовное дело по факту совершения террористического акта после взрывов в Невельском районе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совместном заседании антитеррористической комиссии в Псковской области и оперативного штаба по реализации мер, предусмотренных Указом Президента России № 757 в части усиления мер безопасности. Видеозапись встречи он опубликовал в своём Telegram-канале.

Изображение: Михаил Ведерников / Telegram

«Ранним утром 27 мая два ударных беспилотника атаковали нефтеперерабатывающую станцию в Невельском районе в деревне Литвиново. В результате произошло два взрыва, которые повредили фасады и остекление здания, но пострадавших, слава Богу, нет. Сообщение в силовые структуры поступило через три минуты после взрывов. Надо сказать, что наши правоохранительные органы незамедлительно отреагировали, сделали это профессионально. На место выдвинулась оперативная группа для расследования инцидента, которая изъяла фрагменты дронов и поражающие элементы. Материал доследственной проверки передан в главное следственное управление России. Оно уже в воскресенье возбудило уголовное дело по факту совершения террористического акта», – сказал глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что правительство сформировало рабочую группу, которая рассматривает вопрос о закупке комплекса средств, способных отразить подобные атаки беспилотников. «Хочу обратить внимание, что это не только задача правительства Псковской области. Те компании, которые обладают объектами критической инфраструктуры – нефтезаправочные станции, объекты энергообеспечения, – тоже должны этим вопросом озадачиться», – добавил он и уточнил, что комиссия даст рекомендации по закупке эффективного оборудования.

Ранее сообщалось, что два дрона-камикадзе атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефти» в Псковской области.

Теги: #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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