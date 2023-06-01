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До пяти лет тюрьмы грозит подозреваемой в ложном сообщении об акте терроризма в Печорах

Полиция установила личность подозреваемой в заведомо ложном сообщении об акте терроризма в Печорах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в дежурную часть МО МВД России «Печорски» утром 30 мая поступило сообщение о якобы готовящемся теракте на железной дороге в городе Печоры.

Выяснилось, что по единому номеру вызова экстренных служб «112» обратилась безработная псковичка, 1982 года рождения, проживающая в Печорах. Она заявила, что ей позвонил неизвестный мужчина, который сказал, что на железнодорожной станции в Печорах произойдет взрыв. При этом номер телефона звонившего будто бы не определился.

В ходе проверки установили, что сведения о предстоящем акте терроризма, поступившие по телефону от этой женщины, являются ложными. Не подтвердилась и информация о незнакомце, который по утверждению злоумышленницы просил её сообщить в экстренные службы о серьезном инциденте.

«Установлено также, что заявительница периодически злоупотребляет спиртными напитками. И на момент прибытия к ней сотрудников полиции тоже находилась в состоянии алкогольного опьянения, вследствие чего вразумительно объяснить свои действия не смогла. Она была задержана в административном порядке, у подозреваемой изъят мобильный телефон, с которого поступили вызовы», - отметили в ведомстве.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по признакам преступления «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Ведется расследование.