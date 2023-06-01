Происшествия

В России продолжают умирать от отравления сидром

Число летальных исходов от отравления суррогатным сидром в Ульяновской области возросло до 18. Об этом сообщается на сайте регионального министерства здравоохранения.

С 4 по 6 июня в регионе выявили 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. «Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», - говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи пострадавшим в регионе развернуто 88 коек.

Из московского Федерального медико-биологического агентства России в Ульяновскую область прибыл токсиколог, продолжают проводиться телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами по дальнейшему ведению пациентов и осуществлению координации на месте.

По предварительной информации, вместо этанола при производстве опасного напитка использовали метанол. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).