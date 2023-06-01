Происшествия

Ударил более 120 раз: пьяный пскович избил до смерти свою супругу

Пскович избил свою жену до смерти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

18 июля 2022 года подсудимый, находясь в квартире по месту своего жительства в районе Завеличья в Пскове, в состоянии алкогольного опьянения ударил супругу более 120 раз по туловищу и не менее десяти раз по голове. В результате женщина скончалась. Причиной избиения стал бытовой конфликт.

Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть человека (часть 4 статьи 111 УК РФ).

Псковский городской суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.