Происшествия

Пскович предложил знакомой выпить и лишился смартфона

34-летняя женщина предстанет перед судом в Пскове за кражу смартфона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

28 марта псковичка пошла в магазин за сигаретами, где встретила своего знакомого. Последний предложил употребить спиртное, женщина согласилась. Они прошли в подъезд и расположились на лестничной площадке. Обвиняемая захотела послушать музыку, а свой телефон оставила дома. Тогда мужчина достал свой смартфон и назвал пароль, чтобы ей удобнее было им пользоваться. Вскоре знакомый захмелел и ушел домой, а псковичка забрала смартфон себе и в последующем, в связи с материальными проблемами, продала его на скупке мобильных телефонов. Ущерб составил 6 500 рублей.

Уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.