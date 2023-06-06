Происшествия

Способная обходиться без пищи великолучанка пропала в тверской деревне, она склонна к потере памяти

Разыскивается жительница Великих Лук Елена Фортуна 1976 года рождения. Об этом сообщается в группе поискового отряда «След» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Поисковый отряд «След» Великие Луки / «ВКонтакте»

Женщина находилась в гостях в деревне Бибирево Тверской области. Вышла из дома 29 мая в неизвестном направлении и по сей день её местонахождение неизвестно.

По информации близких, женщина склонна к потере памяти, может не употреблять пищу и воду в течение долгого времени.

Была одета в светло-зеленый спортивный костюм и белую футболку.

Всех, кто обладает полезной информацией о пропавшей, просят звонить поисковому отряду «След»: +79113767676.