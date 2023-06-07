Происшествия

Пскович ударил своего знакомого, который не вернул деньги за купленный мотоцикл

Пскович ударил своего знакомого, который не вернул деньги за купленный мотоцикл. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе прошлого года мужчина продал своему знакомому мотоцикл за 8000 рублей. Часть денег ему отдали сразу, а остальные пообещали отдать позднее. Время от времени пскович звонил своему знакомому, просил отдать оставшуюся часть денег. Но тот не предпринимал попыток вернуть оставшуюся сумму, ссылался на отсутствие средств.

В апреле 2023 года мужчины решили встретиться и поговорить о возврате денег. В ходе общения между ними возник конфликт. Обвиняемый ударил знакомого в левую часть лица, отчего последний упал на асфальт и ударился правой стороной головы. В результате падения мужчина сломал кости носа, ушиб мягкие ткани, сломал височную кость и разорвал барабанную перепонку. Также у него наблюдалось кровоизлияние под твердую мозговую оболочку. Все это повлекло тяжкий опасный для жизни вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.