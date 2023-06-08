Происшествия

Игра на интернет-бирже свела псковичей с мошенниками, потери составили около двух миллионов рублей

Жители Пскова и Великих Лук поддались на ухищрения мошенников и не досчитались в итоге крупной денежной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторые жители региона искали в Сети возможности для получения прибыли от игры на интернет-бирже. Другим гражданам звонили мнимые сотрудники банков и правоохранительных органов, которые настоятельно рекомендовали собеседникам под предлогом предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов самим срочно получить кредиты и перевести деньги на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Горожане, доверившись незнакомцам, лишились в общей сложности около двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.