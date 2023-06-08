Происшествия

Трибуны цирка-шапито обрушились в Ленобласти

Прокуратура Ленинградской области проводит проверку в связи с происшествием в деревне Лесколово Всеволожского района. Там обрушилась трибуна передвижного цирка, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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По предварительным данным, в ходе циркового представления произошло обрушение конструкции трибун с сидячими местами.

В больнице на обследовании находились семеро пострадавших при обрушении цирка-шапито. Пятеро из них - несовершеннолетние.

Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Госпитализация никому не потребовалась.

Постановление следственного органа о возбуждении дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей признали законным и обоснованным.

Ход и результаты расследования поставлены городской прокуратурой на контроль.