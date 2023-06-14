Происшествия

Опубликованы фотографии с места пожара в жилом доме в Пскове

Разгерметизация газового оборудования в сарае стала предположительной причиной возгорания в жилом доме в Пскове 13 июня. Фотографии с места пожара Псковской Ленте Новостей предоставили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре на улице Сосновой сообщили в 18.54. На место вызова был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части №1 на двух автоцистернах в составе восьми человек, а также дежурный караул отдельного поста пожарной-спасательной части №1 на одной автоцистерне в составе трех человек.

Пожарные подали на тушение два ствола Б от автоцистерны. Был организован подвоз воды за 500 метров от пожарного гидранта. В течение 20 минут работало звено газодымозащитной службы.

В результате жилой дом поврежден огнем, сгорела кровля. Баня повреждена огнем изнутри, сгорела кровля. Также сгорел сарай. В жилом доме поврежден сайдинг наружной стены.