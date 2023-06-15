Происшествия

Мужчина замахнулся на полицейского в Дедовичах и лишился свободы

Неоднократно судимого уроженца Калининской области привлекли к уголовной ответственности в Дедовичах за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

22 декабря подсудимый находился в отделе полиции в Дедовичах, там он должен был пройти наркологическую судебную экспертизу. Мужчина зашёл в кабинет участкового, чтобы узнать результаты проверки, и стал выражаться грубой нецензурной бранью в адрес полицейского, а после схватил его двумя руками за форменный китель. Удерживая участкового за китель, подсудимый замахнулся на него кулаком, но его действия пресек сотрудник полиции.

В судебном заседании подсудимый не признал вину в совершении преступления.

Суд признал его виновным, по совокупности приговоров мужчине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.