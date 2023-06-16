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Жителя Бежаницкого района лишили свободы из-за прогулов исправительных работ

Жителю Бежаницкого района наказание в виде исправительных работ за кражу заменили на реальное лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Приговором Бежаницкого районного суда мужчину осудили за совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и назначили наказание в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства.

В судебном заседании установили, что осужденный с момента постановки на учет в уголовно-исполнительной инспекции неоднократно допускал прогулы по месту трудоустройства. Это стало основанием для замены назначенного вида наказания.

Судом заменил наказание в виде в виде 1 года 2 месяцев исправительных работ на 4 месяца 20 дней лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.