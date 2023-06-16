Происшествия

Псковское УФАС возбудило дело в отношении ростовского цирка-шапито

Псковское УФАС возбудило дело по признакам нарушения закона о рекламе в отношении ростовского цирка-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков минувшей весной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: Псковское УФАС

Для привлечения внимания цирк использовал звуковую рекламу, которая распространялась с помощью громкоговорителя с автомобиля. На машине также были размещены флаги Российской Федерации.

«Рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Кроме того, использование в рекламе государственных символов, таких как флаг, герб, гимн незаконно», - подчеркнули в ведомстве.

В данном случае ответственность за нарушение закона может понести как рекламодатель - цирк-шапито, - так и распространитель - владелец автомобиля, с которого распространялась реклама.

Рассмотрение дела назначено на 19 июня.