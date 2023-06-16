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Женщину с деменцией ищут во дворах домов в стругокрасненской деревне

17.06.2023 13:12|ПсковКомментариев: 0

Жителей деревни Щир Стругокрасненского района просят проверить свои домовладения и поискать во дворах пропавшую пенсионерку. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

84-летняя Надежда Чернега (Гончаренко) пропала в Стругах Красных, последний раз её видели в день пропажи - 11 июня. Достоверно известно, что женщину подвезли на машине до деревни Щир. Там её видели несколько жителей деревни, но пенсионерка продолжала плутать. Утром 17 июня она вышла на связь по телефону.

«Женщина жива, но локализовать её невозможно в виду когнитивных изменений (деменция). Её сознание спутано. В данный момент она может находиться в любой точке деревни Щир! Сейчас нам очень важны очевидцы того дня, чтобы понять последнее направление перемещения бабушки! Убедительная просьба к жителям деревни Щир проверить свои домовладения! Возможно, она находится на задворках, возле забора», - отметили поисковики. 

Информацию, которая поможет найти пенсионерку, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Теги: #регион60 #пропал человек #Стругокрасненский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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