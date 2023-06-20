Происшествия

Работник приюта «Веретье. Ласковый май» погиб при пожаре

Работник приюта для животных «Веретье. Ласковый май» в Великолукском районе погиб при пожаре 17 июня. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала хозяйка приюта Светлана Шатунова.

Фото здесь и далее: Светлана Шатунова

«Выгорело все, сейчас собак держать вообще негде. Забор покорежен, собаки у меня были не на цепи, вольеры сгорели. Погиб наш работник Сергей. Сейчас я забрала собак к себе в город, тех, которые выжили. Они находятся у меня в городе. Сейчас будут разбираться завалы. Если хватит сил и средств, будем восстанавливать забор, убирать пепелище и смотреть, что получится дальше. На данный момент я не могу сказать, получится у меня восстановить или нет», – рассказала хозяйка приюта Светлана Шатунова.

Она пояснила, что на соседней территории находился приют для животных «Веретье», который не пострадал.

«Дело в том, что уже более чем полгода на этой территории находилось два приюта, два участка. На мою территорию были забраны старые собаки, и направление было такое, что я могу брать только старых собак на доживание. Пожар произошел у меня - на территории приюта "Веретье. Ласковый май"», – объяснила хозяйка приюта.

Сбор средств на восстановление приют не объявлял, это было инициативой людей. На данный момент сбор остановлен.

«Сбор средств я не объявляла, мы попросили только оставить корма в "Корзинах добра", но люди сказали, что переведут деньги на корма и помощь. Сбор мы остановили еще вчера», – заключила Светлана Шатунова.