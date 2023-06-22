Происшествия

Крест у родника в Псковской области сломали вандалы

Крест, установленный возле родника в Псковской области, сломали вандалы. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Фото здесь и далее: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«У меня нет слов. Сейчас, живя в такое время, не часто встречаешь настолько ужасных людей, способных на такое зверство. Сегодня утром обнаружили, что был разгромлен крест, установленный возле родника в Псковской области. Вандалы, сделавшие это, полностью разгромили поставленный на том месте мемориал», - рассказал Владимир Кузь.

По словам депутата, неравнодушные граждане уже восстановили крест.

«Мир не без добрых людей. Благодаря слаженной и оперативной работе неравнодушных граждан крест был полностью восстановлен и укреплен, чтобы впредь не было таких неприятных ситуаций», - отметил Владимир Кузь.