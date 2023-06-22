Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О покупке жилья в ипотеку
Счастливое материнство
Топ уютных летних террас Пскова
«Истфакт» Линия Сталина
Интересные места отдыха в Псковской области
Голос профсоюзов
Господин Рейтингомер
«Моя История» ищет менеджера
Муниципальная реформа три четверти пути
на заказ стекло и зеркала
обучение в Псковском медколледже
 
 
 
ещё Происшествия 22.06.2023 07:440 Катер и гидроцикл столкнулись на реке Великой в Пскове, пострадал ребенок 22.06.2023 13:570 Сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста и ударил его ножом 22.06.2023 13:181 Крест у родника в Псковской области сломали вандалы 22.06.2023 12:530 Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок 22.06.2023 09:391 Дочь водителя гидроцикла пострадала при столкновении с катером в Пскове 22.06.2023 08:530 Жителя деревни Родина продолжают разыскивать в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 15.06.2023 23:086 Усилилась деформация фасада дома №32 на улице Юбилейной в Пскове. ФОТО 15.06.2023 17:490 Ребенок утонул в реке Великой в Пскове 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 16.06.2023 11:060 Стали известны подробности гибели ребенка на реке Великой в Пскове 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Крест у родника в Псковской области сломали вандалы

22.06.2023 13:18|ПсковКомментариев: 1

Крест, установленный возле родника в Псковской области, сломали вандалы. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

Фото здесь и далее: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«У меня нет слов. Сейчас, живя в такое время, не часто встречаешь настолько ужасных людей, способных на такое зверство. Сегодня утром обнаружили, что был разгромлен крест, установленный возле родника в Псковской области. Вандалы, сделавшие это, полностью разгромили поставленный на том месте мемориал», - рассказал Владимир Кузь. 

По словам депутата, неравнодушные граждане уже восстановили крест. 

«Мир не без добрых людей. Благодаря слаженной и оперативной работе неравнодушных граждан крест был полностью восстановлен и укреплен, чтобы впредь не было таких неприятных ситуаций», - отметил Владимир Кузь.

Теги: #вандализм #кресты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 220 человек
Сюжет: Без культуры в голове: факты вандализма в Псковской области Крест у родника в Псковской области сломали вандалы Необычные таблички установили на месте украденных цветов на клумбе в Невеле. ФОТО Вандалы испортили лифт многоэтажки под Псковом Вандалы повредили комплекс фотовидеофиксации на Северном обходе Пскова Активную профилактическую работу ведут в школах, в которых обучаются участники инцидента в псковском парке Строителей Полицейские нашли подозреваемого в поджоге баскетбольной площадки в Пскове Владимир Кузь: Юные вандалы не понимают, что рушат построенное на деньги их родителей «Ошапуркинг» бессмысленный и беспощадный Названа предварительная причина возгорания баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина Крушителем остановки в центре Пскова может оказаться лось, полиция проверяет информацию Следственно-оперативная группа выехала к поврежденному остановочному павильону в Пскове Заявление в полицию подали по факту повреждения остановочного павильона и спортплощадки в Пскове Баскетбольная площадка горела в псковском парке имени Юрия Гагарина Вандалы разбили остекление остановочного павильона на улице Леона Поземского в Пскове Костер развели на гранитной звезде у Вечного огня в Дедовичах Дело по разгрому подростками туалета в псковском парке переквалифицировали Ущерб от разгрома туалета в псковском парке Строителей возместят родители виновников Разгромивших туалеты в псковском парке Строителей вандалов нашла полиция Вандалы сломали качель и украли волейбольную сетку на площадке ТОСа в Острове Псковский губернатор о вандалах: Сделаем всё, чтобы найти их Следственно-оперативная группа выехала к разрушенному вандалами туалету в Пскове Вандалы снова разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО Вандалы вырвали «с корнями» скамью в парке 300-летия прокуратуры в Пскове Вандалы разгромили туалет в псковском парке Строителей. ФОТО «Пусть вам будет стыдно»: вандалы сломали качели в Острове Фотофакт: Ребенок крушит детскую площадку на Завеличье Звезду Красной армии на памятнике в Локнянском районе залили монтажной пеной Вандалы ногами разбили стенды в Великих Луках Вандалы повредили информационное табло на улице Инженерной в Пскове Непризнанные и беспощадные Разломавших сцену вандалов удалось установить в Порховском районе «Ураган человеческой невоспитанности» снёс скамейки и урны в Опочке Вандалы сломали качели в Кунье Вандалы «порезвились» на стадионе в Дно Вандалы сломали качели на улице Красноармейской в Пскове Вандалы разгромили выставку археологов в Пскове. ФОТО Вандалы с нашего двора Вандалы облили автомобиль краской в псковской деревне Борисовичи. ФОТО Интерактив: Десятки пластиковых кресел сломали вандалы на стадионе «Локомотив» в Пскове Вандалы разгромили скамейки у рыбопитомника в Великих Луках Вандалы «порезвились» ночью в островском Парке Победы Вандалы разломали щиток с расписанием автобусов в Острове Вандалы выламывают общественные урны в Дедовичах Под влиянием внезапного приступа агрессии пскович разбил окно в Родине. ВИДЕО Вандалы разнесли в щепки фигуры уличных шахмат в Себеже. ВИДЕО Вандалы полностью уничтожили общественный туалет в парке Строителей в Пскове В Пскове сломали перила лестницы, ведущей на стену Окольного города. ФОТО Вандалы разгромили детский игровой домик в Печорах Звезду и мужской половой орган нарисовали дети на чужом автомобиле в Пскове Неизвестные сожгли беседку в «Парке без границ» в Великих Луках Вандалы сломали забор в островском спортивно-оздоровительном центре «Юность» Вандалы повредили указатель на железнодорожной станции Дедовичи Неизвестные выкопали ивы и туи у обелиска Славы в Великих Луках Следователи проводят проверку по факту повреждения памятника в Острове Психически нездоровый вандал расколол мемориальные плиты в Острове В псковском парке Строителей вандалы выломали дверь в общественный туалет Вандалы разрисовали окрашенную стену на набережной реки Великой в Пскове Ирина Голубева назвала вандализм социальной проблемой Признание в любви испортило отреставрированный склон Снетогорского монастыря Вандалы разгромили детскую площадку в Черехе Бескультурье в голове Инсталляцию «Псков - любовь» после ремонта перенесут к аэропорту Вандалы повредили солнечные часы у Мирожского монастыря в Пскове Инсталляцию «Псков — любовь» испортили вандалы Вандалы разбили стекла автобазы «Псковских теплосетей» Вандалы расписали башню и часть крепостной стены в Пскове Вандалы повредили саженцы деревьев на Четырех углах в Пскове. ФОТО Подростки сломали новое крепление для расписания автобусов на остановке в Печорах В центре Пыталово неизвестные повредили новую беседку Фотофакт: Вандалы разломали инсталляцию, посвященную бойцам 6-й роты в Пскове Разбившему окна в псковской школе подростку грозит штраф Директор псковской школы прокомментировала инцидент с разбитыми окнами Крышу дома на улице Вокзальной в Пскове обновили к весне Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе Вандалы повредили детский игровой комплекс на улице Звездной в Пскове Вандалы подожгли мусорный контейнер у ТЦ в Пскове. ВИДЕО Вандалы повредили экспонаты выставки «Пушкин от А до Я» в Пскове Губернатор о вандализме в Финском парке: Все причастные дождутся своей «минуты славы» Вандалы разбили елочные украшения в Финском парке в Пскове Акт вандализма произошел в Аллее Героев в Великих Луках Фигуру оленя испортили жители города Дно Вандалов подозревают в порче новогодней инсталляции в Великих Луках В Псковской области участились случаи вандализма Великолучанин справил нужду у ювелирного магазина и разбил окно. ВИДЕО Вандалы испортили новогоднюю инсталляцию в Печорах Действия вандалов в великолукском парке попали на видео Вандалы разбили фигурку гнома в центре Пскова Вандалы сняли гирлянды с новогодней ели в Локне и разбили игрушки Вандалы покусились на фигурку гнома в центре Пскова Вандалы разломали выставочный баннер у кампуса ПсковГУ Вандалы испортили новую детскую площадку на улице Звездной в Пскове Губернатору пожаловались на очередной факт вандализма в Пскове Опубликовано видео с признанием псковичей в вандализме в Финском парке Разгромивших Финский парк псковичей привлекут к ответственности Полиция задержала хулиганов, разгромивших Финский парк в Пскове Фотофакт: В Финском парке Пскова устранили последствия ночного хулиганства Подозреваемого в краже туй с кладбища в Острове устанавливает полиция «Стыд и позор!»: губернатор прокомментировал акт вандализма в Пскове и анонсировал установку камер Полиция ищет виновников погрома в Финском парке Пскова Вандалы разгромили Финский парк в Пскове. ФОТО Вандалы разрушили контейнерную площадку в Пскове Факт вандализма отмечен на великолукском кладбище Более 15 могил осквернили на кладбище в Невеле Фотофакт: Выставку «Псков в кино» демонтировали на набережной реки Великой Вандалы повредили выставку «Псков в кино» Полиция задержала вандала в великолукском парке Вандалы разрисовали крепость в Великих Луках Волна вандализма докатилась до великолукского пляжа Вандалы повредили памятник воздухоплаванию в Великих Луках Валерий Тюменцев назвал способ застраховать городские объекты от вандализма «Горько и обидно»: военный памятник осквернили в Великих Луках Фотофакт: Вандалы в Корытовском лесопарке В Великих Луках восстановили поврежденный вандалами памятник Неизвестному солдату Вандалы расписали старинные ворота Великолукской крепости «Единая Россия» поможет восстановить памятник Неизвестному солдату в Великих Луках Памятник Неизвестному солдату в Великих Луках пострадал от огня из-за вандалов Александр Котов призвал бороться с вандализмом Вандалы продолжают ломать памятник солдатам Первой мировой войны в Пскове Интерактив: Варвары в городе Па факту вандализма на кладбище в Подборовье проводится проверка Вандалы разгромили кладбище в Псковском районе Вандалы изуродовали «Лица героев» в Пскове Армен Мнацаканян: Найти вандалов - дело чести для полиции и неравнодушных граждан Следователи проверят информацию об осквернении памятника героям 6-ой роты в Острове Фотофакт: Снова вандализм на набережной в Пскове Вандалы снова повредили изоляцию теплосетей в Пскове Вандалы осквернили советский танк Т-34 под Нарвой Инвестор - вандалам в Великих Луках: Жаль, что вы пришли с топором в парк Сети теплоснабжения в Пскове пострадали от рук вандалов Вандалы разрушили статую Деда Мороза в великолукском дворе
22.06.2023, 14:150 Спектакль «Весёлая репка» в Финском парке Пскова перенесли на 23 июня 22.06.2023, 14:120 Апарт-отель на территории заповедника в Псковской области продают за 36,1 миллионов рублей 22.06.2023, 14:030 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность. ВИДЕО 22.06.2023, 13:570 Сотрудник ГИБДД в Подмосковье сбил велосипедиста и ударил его ножом
22.06.2023, 13:460 Псковичи присоединились к общероссийской минуте молчания 22.06.2023, 13:290 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о развитии дальнего Запсковья и района ДЭУ. ВИДЕО 22.06.2023, 13:181 Крест у родника в Псковской области сломали вандалы 22.06.2023, 13:111 Сильный ливень накрыл Псков. ВИДЕО
22.06.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 22.06.2023, 12:590 Скончался бывший заместитель начальника управления уголовного розыска УМВД Сергей Андреев 22.06.2023, 12:530 Псковичка предстанет перед судом за кражу 39 тканевых масок 22.06.2023, 12:400 Движение транспорта на участке улицы Бастионной в Пскове закроют до 21 июля
22.06.2023, 12:260 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023, 12:210 Огромный полип удалили из желудка пенсионерки в Пскове 22.06.2023, 12:110 Проект выходных и праздничных дней на 2024 год опубликовал Минтруд 22.06.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 22 июня
22.06.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Григорием Стороненковым 22.06.2023, 11:590 В Госдуме приняли законопроект о налогах для работающих из-за рубежа 22.06.2023, 11:460 Марк Цукерберг и Илон Маск подерутся на ринге 22.06.2023, 11:360 Владимир Кузь: Гдовский район заслужил звание «Край партизанской славы»
22.06.2023, 11:280 «Сообразим на троих»: Выборы губернатора-2023, зачем нужен «Виноград» и куда пропала возмущенная общественность 22.06.2023, 11:170 В Порховском районе зацвели маки. ФОТО 22.06.2023, 11:060 Профиль грунтовой дороги на улице Линейной восстановили в Пскове 22.06.2023, 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области
22.06.2023, 10:550 В Псковской области построено около 270 км распределительных сетей для догазификации 22.06.2023, 10:450 Безопасное лето станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН 22.06.2023, 10:340 Максим Орешкин и Михаил Ведерников почтили память павших в борьбе с нацизмом 22.06.2023, 10:261 Главврач Великолукской межрайонной больницы покидает свой пост
22.06.2023, 10:200 «Гайд-парк»: Григорий Стороненков о развитии дальнего Запсковья и района ДЭУ 22.06.2023, 10:120 Белоруссия вводит запрет на перемещение по стране польских прицепов 22.06.2023, 10:000 «Зверьё моё»: О лечебной верховой езде. ВИДЕО 22.06.2023, 09:500 Минцифры планирует отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров
22.06.2023, 09:401 В Псковской области на 79% выросло количество вахтовых вакансий 22.06.2023, 09:391 Дочь водителя гидроцикла пострадала при столкновении с катером в Пскове 22.06.2023, 09:260 Следователи всей страны приняли участие в акции «Свеча памяти» в Пскове 22.06.2023, 09:150 Россияне стали чаще бронировать отели через туроператоров
22.06.2023, 09:050 Роспотребнадзор намерен запретить отключение воды более чем на 14 дней 22.06.2023, 08:530 Жителя деревни Родина продолжают разыскивать в Псковском районе 22.06.2023, 08:420 Дайвер назвал способы избежать нападения акул во время отдыха 22.06.2023, 08:300 Площадка осмотра транспорта у здания ГИБДД на Запсковье временно не работает
22.06.2023, 08:230 Фасады жилых домов будут создавать по новым правилам 22.06.2023, 08:100 Врач раскрыла, вреден ли переход на летнее и зимнее время 22.06.2023, 07:500 Россиянам объяснили, как загорать без вреда для здоровья 22.06.2023, 07:440 Катер и гидроцикл столкнулись на реке Великой в Пскове, пострадал ребенок
22.06.2023, 07:330 Опрос выявил, сколько россиян знают дату начала Великой Отечественной войны 22.06.2023, 07:130 Многодетные семьи предлагают обслуживать в поликлиниках вне очереди 22.06.2023, 07:000 День памяти и скорби отмечают 22 июня 22.06.2023, 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области
21.06.2023, 23:260 Собака погибла в серьезном ДТП на Рижском проспекте в Пскове 21.06.2023, 22:030 Губернатор поручил следить за сроками благоустройства Детского парка в Палкино 21.06.2023, 22:010 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове. ФОТО 21.06.2023, 22:000 Лекцию о ядовитых дикорастущих растениях проведут в Пскове 29 июня
21.06.2023, 21:570 Госдума ввела штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг 21.06.2023, 21:500 В Минпросвещения обсуждают возможность переименования уроков ОБЖ 21.06.2023, 21:490 Михаил Ведерников высоко оценил новый ФАП в палкинской деревне Родовое 21.06.2023, 21:450 Пыталовский район получит дополнительно 1 млн за активность по программе ФКГС
21.06.2023, 21:413 Продолжается реконструкция дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе 21.06.2023, 21:400 Туристов призвали не разводить костры на территории Изборско-Мальской долины 21.06.2023, 21:200 Курорты внутри страны и в Абхазии признаны наиболее бюджетными для россиян 21.06.2023, 21:170 «Огненную картину войны» зажгли в Пскове. ФОТО
21.06.2023, 21:000 Не оставлять детей одних дома с включенной газовой плитой призвали в МЧС псковичей 21.06.2023, 20:400 Жительницу Локнянского района оштрафовали за продажу опасного самогона 21.06.2023, 20:200 Бельгийская овчарка Жасмин из псковского ОМОН нашла спрятанное в сарае оружие 21.06.2023, 20:020 Псковские агрономы напоминают о важности своевременного полива сада
21.06.2023, 20:000 Волонтеры привели в порядок братское захоронение в псковской деревне Кирово 21.06.2023, 19:541 Каждому второму россиянину не хватает размещения с животными в отелях 21.06.2023, 19:520 Девять человек погибли в автомобильной катастрофе в Дагестане, более 20 пострадали 21.06.2023, 19:461 До конца года все многоквартирные дома пыталовского поселка Белорусский подключат к газу
21.06.2023, 19:440 Студентам предложили обращаться по поводу практики в Псковский облсовпроф 21.06.2023, 19:400 Мошенники запустили поддельные сайты для аренды жилья за рубежом 21.06.2023, 19:290 «На карандаше»: как и почему псковские дети нарушают закон 21.06.2023, 19:200 Школьники в СЗФО чаще всего летом работают курьерами — опрос
21.06.2023, 19:150 Модульная баня в Пыталово прошла успешную апробацию 21.06.2023, 19:140 Росгвардия проводит отбор кандидатов для поступления в военные институты 21.06.2023, 19:000 Россияне смогут записаться к нотариусу через Единый портал государственных услуг 21.06.2023, 18:500 Движение транспорта на участке улицы Кузнецкой в Пскове закроют 22 июня
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru