Происшествия

Пять случаев гибели людей на водоемах зафиксировали в Псковской области в 2023 году

Пять случаев гибели людей на водоемах зафиксировали в Псковской области в 2023 году. Об этом заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Псковской области Игорь Зарытовский рассказал во время брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«На территории области за последние 5 лет наметилась тенденция к снижению гибели людей в результате происшествий на водных объектах. С 2018 года количество людей, погибших на водных объектах, сократилось на 50%. Если в 2018 году за год погибли 42 человека, то в 2022 - 21 человек», – рассказал Игорь Зарытовский.

Так, за 2023 год в Псковской области зарегистрировали 5 случаев гибели людей на водных объектах, В прошлом году их было 10. За последние 5 лет, с 2018 года, на воде пострадало 269 человек, погибло 184 человека, из них 8 детей. Спасли 85 человек. Зарегистрирована одна авария с маломерным судном, в которой погиб 1 человек.