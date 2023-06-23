Происшествия

В российском регионе подросток пострадал от нападения алабая

Подросток пострадал от нападения алабая в Алтайском крае, прокуратура и СУ СК по региону проводят проверки, сообщила помощник прокурора края Мария Антошкина.

«Двадцать пятого июня 2023 года в Бийске Алтайского края в результате нападения собаки породы "алабай" пострадал 14-летний подросток. Ему понадобилась медицинская помощь. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчиненным, проверить все доводы о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратурой Бийска будет дана оценка исполнения местными властями законодательства об обращении с безнадзорными животными, а в случае установления хозяев собаки - соблюдения ими требований, предъявляемых к содержанию домашних животных.

«По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и привлечение виновных к установленной законом ответственности… Органами СУСК России по Алтайскому краю проводится доследственная проверка», - отметила Антошкина.