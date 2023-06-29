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Себежанина отправили на 23 года в тюрьму за убийство сожительницы и попытку зарезать ее сына

Себежанина, убившего сожительницу и ранившего ножом её сына, приговорили к длительному лишению свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 28 марта 2022 года мужчина, находясь в частном жилом доме в деревне Дедино Себежского района, умышленно, с особой жестокостью, в присутствии малолетних детей потерпевшей, избил сожительницу, после чего нанес ей один удар зубцами вилки в шею и не менее трех ударов ножом. От полученных травм женщина скончалась в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу.

Мужчина попытался убить и ее малолетнего сына, ударив того ножом в живот. Ребенок смог убежать и обратился за помощью к соседям. Мальчика удалось спасти.

Мужчине по совокупности преступлений назначили наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Кроме того, гражданский иск удовлетворен судом на сумму 2 миллиона рублей в части морального вреда и более 45 тысяч рублей в части материального.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.