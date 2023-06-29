Происшествия

Женщина убила четверых собутыльников и заставила подростков замывать следы крови

В Кемеровской области задержали жительницу города Березовский по подозрению в убийстве четырех человек. Тела двух женщин и двух мужчин с ножевыми ранениями были найдены в одном из частных домов. В этом преступлении подозревают 52-летнюю местную жительницу.

Как считают следователи, 28 июня компания употребляла спиртное. Когда все разошлись спать, женщина взяла нож и нанесла ранения всем четверым. Кроме того, в доме в момент убийства находились подростки. Женщина угрозами заставила их отмыть кровь, все убрать и вынести из дома бытовую технику, пишет RuNews24.

А когда женщина заставила их отнести технику к ней в дом, подростки смогли убежать и рассказали обо всем учителю, который и сообщил в полицию. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.