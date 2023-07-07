Экс-сотрудник администрации Великих Лук предстанет перед судом за оформление кредитов на руководителя

Бывший сотрудник финансового управления администрации города Великие Луки предстанет перед судом за мошенничество. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
В июне и августе 2021 года экс-сотрудник городской администрации воспользовался персональными данными одного из своих руководителей и на сайтах микрокредитных организаций оформил на него два кредита. При этом злоумышленник указал свой телефон и счет для поступления денежных средств. Полученные деньги в размере свыше 15 тыс. рублей потратил на собственные нужды, возвращать их не планировал.
Прокуратура Великих Лук утвердила обвинительный акт в отношении злоумышленника по факту совершения двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.