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Осужден еще один участник нападения на военнослужащих Псковской дивизии в 2000 году

Осужден еще один участник нападения на военнослужащих Псковской дивизии в 2000 году. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

29 февраля 2000 года Канаев в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба подсудимый принял участие в нападении на военнослужащих 6 роты 104 полка 76 Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое происходило в горно-лесистой местности в районе селе Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики на высоте 776.0.

Нападение осуществлялось с трех сторон, при этом Тенъал Канаев из автомата производил прицельные выстрелы в военнослужащих. В результате нападения, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, еще четверым были причинены ранения различной степени тяжести.

С учетом ранее вынесенного приговора ему назначили окончательное наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

«Реализуя принцип неотвратимости наказания, Следственный комитет России продолжает работу по установлению всех лиц, причастных к совершению преступлений в отношении российских военнослужащих», - говорится в сообщении.

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Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба.

Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.

За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.