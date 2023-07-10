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Гастролировавший в Пскове цирк признали нарушителем закона о рекламе

Ростовский цирк-шапито «Арена Макао», который приезжал в Псков минувшей весной, признали нарушителем закона о рекламе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства по итогам рассмотрения дела.

Источник: Псковское УФАС

Дело по признакам нарушения закона о рекламе было возбуждено на основании того, что цирк во время гастролей в Пскове распространял звуковую рекламу при помощи громкоговорителя на автомобиле. На машине также были размещены флаги Российской Федерации.

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«Рекламное законодательство запрещает звуковую рекламу с использованием автотранспорта. Кроме того, использование в рекламе государственных символов, таких как флаг, герб, гимн, незаконно. При этом ответственность за нарушение закона несет как рекламодатель - цирк-шапито, - так и распространитель - владелец автомобиля, с которого распространялась реклама», – отметили сотрудники ведомства.

В отношении цирка и собственника автомобиля будут возбуждены дела об административном правонарушении.