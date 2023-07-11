Происшествия

Стала известная сумма ущерба после майского пожара в парке на Запсковье

Сумма ущерба после майского пожара на спортивной площадке в парке имени Юрия Гагарина на улице Гущина в Пскове составила 612 165 рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото Дарьи Просвириной.

В полиции уточнили, что передача в суд уголовного дела по части 1 статьи 214 УК РФ (вандализм) планируется в этом месяце. Порча имущества в общественном месте «наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев».

Фото Дарьи Просвириной.

Происшествие случилось 22 мая. Около пяти часов утра сообщения о пожаре поступили в МЧС и полицию. Сгорело покрытие спортивной площадки, огонь повредил конструкцию, имитирующую футбольные ворота с закрепленным сверху баскетбольным кольцом. Основной версией стал поджог. На следующий день полиция нашла поджигателя, которым оказался живущий неподалеку мужчина 1970 года рождения.