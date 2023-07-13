Происшествия

Два мусорных контейнера сгорели в псковской Родине за два дня

Два мусорных контейнера сгорели в деревне Родине Псковского района за два дня. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал директор управляющей компании «Псковжилсервис», эксперт в сфере ЖКХ Андрей Тарасов.

Скриншот и видео здесь и далее: Андрей Тарасов

Первое возгорание произошло 11 июля в навесе над контейнерной площадкой на улице Никольской, в МЧС о пожаре сообщили в 16.42.

Второй пожар тушили в ночь с 12 на 13 июля, о нем стало известно в 2.41. На улице Владимирской рядом с мусоросборочной камерой сгорел мусорный контейнер.

В обоих случаях, по версии МЧС, предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

При этом Андрей Тарасов считает, что здесь могли иметь место поджоги. Он опубликовал записи с видеокамеры, на которых видно, как к контейнеру на улице Владимирской подходит мужчина, после чего возникает пожар.

«Как правило, это люди, которые ходят и собирают по мусоркам "полезные материалы". Случайно поджигают», - предположил директор управляющей компании «Псковжилсервис».

Теперь новые контейнеры будут закупать за счет управляющей компании. Виновных все же попытаются найти и привлечь к ответственности.