Происшествия

Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе

«"Дорогие вредители", если у вас так сильно "чешутся" руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения "Плюсса", мы найдем вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», - добавили в администрации.

Информационный щит установлен на месте массового купания людей на реке Плюсса - пляже, расположенном по улице Ленина поселка Плюсса (у автомобильного моста).

Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации городского поселения.

Мне все равно.

Внимательно слежу за ситуацией, мне даже удалось на этом заработать.

Курс валют меня не интересует. Лишь бы продукты в магазине не дорожали.

Не волнует. Я уверен, что Центробанк знает, что делает.

Рубль постоянно крепнет и слабеет. Верю, что скоро все вернется на круги своя.

Боюсь... Вдруг наши деньги скоро превратятся в «фантики»?..

Еще как волнует. Из-за этих скачков я уже потерял деньги на бирже.

Волнует ли вас ослабление курса рубля?

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