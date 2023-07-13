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Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе

13.07.2023 12:06|ПсковКомментариев: 0

Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации городского поселения.

Фото: администрация городского поселения

Информационный щит установлен на месте массового купания людей на реке Плюсса - пляже, расположенном по улице Ленина поселка Плюсса (у автомобильного моста).

«"Дорогие вредители", если у вас так сильно "чешутся" руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения "Плюсса", мы найдем вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», - добавили в администрации.

Теги: #вандализм #Плюсский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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