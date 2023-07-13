Вандалы разбили информационный щит на пляже в Плюссе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации городского поселения.
Фото: администрация городского поселения
Информационный щит установлен на месте массового купания людей на реке Плюсса - пляже, расположенном по улице Ленина поселка Плюсса (у автомобильного моста).
«"Дорогие вредители", если у вас так сильно "чешутся" руки и вам нечем заняться, приходите в администрацию городского поселения "Плюсса", мы найдем вам занятие, направленное на благоустройство нашего поселения», - добавили в администрации.