Происшествия

Псковичи решили сделать покупки через Интернет и потеряли почти 500 тысяч рублей

Некоторые жители Пскова, Великих Лук, Дно и Псковского района после общения с незнакомцами потеряли почти полмиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Потерпевшие участвовали в операциях купли-продажи товаров на интернет-сайтах, в частности, мебели, пиломатериалов, лодочного мотора. Каждый из них столкнулся с мошенниками.

Кроме того, другие злоумышленники звонили доверчивым людям под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного доступа к их банковским данным или снятия денежных средств со счетов.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.