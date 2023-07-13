Происшествия

Подросток погиб от удара молнии, укрываясь под деревом

Подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области, когда укрывался от дождя, еще один получил травмы, сообщило СУ СК по региону.

Следователи установили, что накануне днем в лесу одного из районов два мальчика, 16 и 13 лет, во время грозы спрятались под дерево.

«На месте было обнаружено тело 16-летнего подростка с признаками поражения электрическим током. Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу», — отметили в ведомстве.

СК проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначены необходимые экспертизы.