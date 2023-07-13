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Расследование дела о хищении денег и автомобилей МВД завершили в Пскове

Расследование уголовного дела в отношении шести из девяти участников преступного сообщества по обвинению в хищении бюджетных средств и имущества завершили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области.

Фото: пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Псковской области

По версии следствия, с 2018 по 2021 год участники преступного сообщества, в которое входили руководители подразделений УМВД России по Псковской области и их подчиненные из тылового обеспечения, а также сотрудники коммерческих организаций города Пскова по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, совершили хищение бюджетных средств МВД России на сумму почти 11 млн рублей, похитили мошенническим путем 20 ведомственных легковых и грузовых автомобилей иностранного и отечественного производства, а также специальную технику, причинив в результате указанных и иных противоправных действий общий ущерб на сумму почти 20 млн рублей.

Уголовное дело возбудили и расследовали при оперативном сопровождении сотрудников Главного управления собственной безопасности МВД России, а также собственной безопасности УМВД России по Псковской области.

В ходе обысков следователи изъяли у фигурантов наличные деньги на сумму около одного миллиона рублей, а также наложили арест на их движимое и недвижимое имущество в Псковской области и других регионах России на общую сумму 7 млн рублей.

В настоящее время завершена процедура ознакомления подследственных с материалами уголовного дела, которая длилась почти год. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело почти в 300 томах направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее приговором суда другим трем фигурантам этого уголовного дела, которые заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и активно содействовали раскрытию и расследованию преступлений, назначили условное наказание.

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