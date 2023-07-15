Происшествия

Группу иностранцев фиктивно зарегистрировали в Печорском районе

Нарушения миграционного законодательства зафиксировали в Печорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в июле двое печерян фиктивно зарегистрировали в районе группу граждан Республики Узбекистан без фактического их пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве напомнили жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ нарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.