Происшествия

Псковича задержали за кражу алкоголя из магазина на улице Яна Фабрициуса

Сотрудники Росгвардии задержали псковича за кражу алкоголя из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны Росгвардии «Псковский», находясь на маршруте патрулирования, получили информацию о том, что в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 32-летнего псковича, который пронес через кассу спиртные напитки, при этом, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.