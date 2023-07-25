Происшествия

Психически нестабильный молодой человек пропал в Великих Луках

Психически нестабильный молодой человек пропал в Великих Луках 22 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «След».

Фото: поисковый отряд «След»

22 июля в 17:00 молодой человек ушёл из дома на улице Софьи Ковалевской. Пропавшему 26 лет. Приметы: рост 165 сантиметров, смуглый, чёрные волосы. Был одет в чёрные спортивные штаны, чёрную футболку и чёрные сандали.

В поисковом отряде отметили, что молодой человек не вполне психически здоров, что может отражаться на его поведении.

Всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о пропавшем, просят сообщить об этом поисковому отряду «След» по телефону: +79113767676, также можно обратиться в полицию по телефону: 02.