Происшествия

Немаркированные сигареты на 18 млн рублей выявили псковские таможенники

Немаркированные сигареты на 18 миллионов рублей выявили псковские таможенники вблизи российско-белорусской границы в грузовике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Северо-Западное таможенное управление

Сотрудники таможни в Себежском районе в рамках контроля за оборотом товаров остановили грузовое транспортное средство. Водитель представил документы, согласно которым из республики Беларусь в Ленинградскую область он вез пять трансформаторов.

Транспортное средство направили на осмотр, в результате которого специалисты заподозрили наличие посторонних вложений внутри трансформаторов и назначили таможенный досмотр. Вместо статических электромагнитных устройств внутри корпусов трансформаторов находилась 731 коробка весом 7,3 тонны с белорусскими сигаретами.