Происшествия

Пскович заживо сгорел от удара током в Петербурге

42-летний мужчина из Псковской области заживо сгорел от удара током в Красносельском районе Петербурга 25 июля. Вместе с ним погиб еще один мужчина, его личность пока устанавливается.

Фото: «Фонтанка»

В 2008 году погибший пскович осуждался за кражу на один год лишения свободы в колонии-поселении. После перебивался микрозаймами и накопил долгов на родине, сообщает «Фонтанка».

По предварительной информации, около 18.00 экстренные службы вызвали на Нарвскую улицу. Медицинская помощь там уже не требовалась, хотя тела ещё дымились.

Следствие полагает, что оба у гаражей пытались похитить кабель с ЛЭП под напряжением. Произошёл обрыв провода, оба получили удар током. На электроснабжение в Красном Селе случившееся не повлияло.