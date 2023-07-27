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Саженцы цветов вырвали псковичи на частной территории. ВИДЕО

28.07.2023 16:31|ПсковКомментариев: 0

Саженцы цветов вырвали псковичи, проходя мимо частного сектора. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото / видео здесь и далее: Ирина Волкова / «ВКонтакте»

«Кто узнает этих великовозрастных вандалов, прошу сообщить. Днём 25 июля в 11:46, не стесняясь прохожих, вырвали с корнем сортовые саженцы», - написала женщина.

 

 

«Так позориться из-за одного саженца. Неужели не купить?» - удивилась псковичка в комментариях.

Кроме того, участники сообщества отметили красоту участка.

«Красивый у вас участок. Зачем им эти саженцы, все равно же не приживутся», - добавил мужчина.

Теги: #псков #клумба #саженцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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