Происшествия

Пропавшего в начале лета мужчину разыскивают в Пскове

Андрея Петрова 1992 года рождения продолжают разыскивать в Пскове. Мужчина без вести пропал в областном центре 7 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Пропавший проживал в областном центре в доме на улице Новосёлов. По имеющимся данным, последний раз его видели на прибрежной территории вблизи спортивного комплекса «Электрон».

Приметы: на вид около 30 лет, рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Мужчина был одет в черную куртку фирмы «Найк», спортивные штаны и кроссовки черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-2144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову - П. В. Алексеев.), 59-63-22 (дежурная часть).