Происшествия

Из-за пожара в многоэтажке на Завеличье эвакуировали 15 человек

Квартира на улице Генерала Маргелова горела в Пскове утром 4 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба главного управления МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 8:39, возгорание произошло в квартире на 8 этаже многоквартирного дома. Оперативно прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательных подразделений локализовали и ликвидировали пожар.

Пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек, из них 3 ребенка.

Причины возгорания устанавливаются.