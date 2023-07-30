Происшествия

Мужчина в светлой кепке пропал в Пскове

45-летний Андрей Петров пропал в Пскове. Местонахождение мужчины неизвестно с 27 июля. Об этом сообщается в группе регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, синие глаза.

Мужчина был одет в светло-зеленую куртку, темные спортивные штаны, черные шлепанцы и светло-бежевую кепку.

Информацию, которая поможет найти этого человека, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.