Происшествия

Четырёх котят выкинули в пластиковой пятилитровой бутылке в Локне

Неизвестный выкинул четырёх котят в пластиковой пятилитровой бутылке в Локне. Об местная жительницанаписала в сообществе «Подслушано Локня» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Подслушано Локня»

«"Человек", выбросивший четырех котят в пластиковой бутылке на Шариковой вчера, а может и позавчера, знай, они не просто умирали, они мучились под дождем в опарышах, превратившись в месиво, плакали от голода и холода. Пять часов я их отмывала, теперь кормлю со шприца и они спят в тёплых бутылках, у них нет мамы кошки!» – написала Светлана Мысливец.

По словам женщины, котята живы и находятся у нее дома.