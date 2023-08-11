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Великолукский суд признал взятку недействительной сделкой и взыскал в доход государства 76 тысяч

Великолукский городской суд признал взятку недействительной сделкой и взыскал в доход государства незаконно полученные 76 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской транспортной прокуратуре.

Великолукский транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о применении последствий недействительности ничтожной сделки.

С декабря 2019 по март 2020 года сменный заместитель начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска «Бурачки» Псковской таможни получал взятки от индивидуального предпринимателя. Деньги предназначались за общее покровительство и ускорение таможенного оформления товаров.

В отношении взяткополучателя ранее вынесли обвинительный приговор. Суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой незаконной сделке сторонами, действовавшими умышленно.

Исковые требования прокурора удовлетворили в полном объеме. Суд признал гражданско-правовой сделкой достигнутую между взяткополучателем и взяткодателем договоренность о получении и передаче взятки, применил последствия недействительности ничтожной сделки и взыскал в доход Российской Федерации деньги в размере полученной взятки.