Происшествия

Пропавшего 27 июля мужчину продолжают искать в Пскове

Андрея Петрова 1978 года рождения разыскивают в Пскове. Мужчина проживает на улице 2-ой Посёлочной в областном центре, с 27 июля его местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Последний раз мужчину видели вблизи улицы Подвишенской после моста Александра Невского в микрорайоне «Завеличье».

Приметы: на вид около 45 лет, рост около 185 см, худощавого телосложения, светлые короткие волосы, плохо передвигался, шатающаяся походка, имел проблемы с ногами.

Мужчина был одет в серую кепку, очки с оправой черного цвета, зеленую футболку с вырезом на груди, куртку темно-зеленого цвета в полоску с капюшоном, черные штаны и резиновые темно-синие тапки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят позвонить по телефонам 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть - 59-63-22.