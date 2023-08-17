Происшествия

Псковские таможенники нашли в лесу микроавтобус с белорусскими сигаретами на 3,6 млн рублей

В Невельском районе вблизи российско-белорусской границы псковские таможенники обнаружили 36 тысяч пачек сигарет без акцизных марок Российской Федерации и средств идентификации в багажном отделении микроавтобуса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото: Псковская таможня

За рулем автомобиля марки Volkswagen Transporter находился гражданин РФ, житель Псковской области. По лесной дороге вместе с напарником он вез 72 коробки с сигаретами.

Предварительная стоимость незаконно перемещаемой табачной продукции превышает 3,6 млн рублей. Сигареты изъяты и переданы в МО МВД «Невельский». Проводятся проверочные мероприятия. Злоумышленник понесет наказание в соответствии с российским законодательством, добавили в ведомстве.