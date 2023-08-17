Происшествия

Мужчина протащил девушку за волосы до туалета в дедовичском кафе

Мужчина таскал девушку за волосы по кафе в Дедовичах, ему назначили наказание в виде штрафа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

18 июня правонарушитель в одном из кафе поселка Дедовичи в ходе словесного конфликта схватил девушку рукой за волосы и стащил со стула. Она ударилась головой об пол, ушибла теменную область и палец правой руки, получила ссадины поясницы.

Правонарушитель в судебном заседании вину признал частично. По его словам, он хотел обсудить, почему девушка не хочет общаться с дочерью его сожительницы. Он подошел к ней и попросил выйти для разговора, но девушка отказалась. Тогда мужчина взял ее за руку и стал поднимать со стула, потерпевшая стала падать, и он схватил ее за волосы. Подсудимый допустил, что при падении девушка ударилась головой об пол, а больше он ничего не делал и причинить боль и телесные повреждения не желал.

Однако, потерпевшая и многочисленные свидетели показали, что правонарушитель подошел к ней сзади и схватил за волосы, стащил со стула и за волосы дотащил до туалета.

Cуд признал мужчину виновным в совершении данного административного правонарушения, назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей.