Происшествия

Число дистанционных мошенничеств в Псковской области за полгода выросло на 40%

Число дистанционных мошенничеств в Псковской области за полгода выросло на 40% - это 1300 преступлений (в 2015 году их было 400). Об этом сообщил начальник отдела управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области подполковник полиции Александр Полатовский в ходе брифинга 23 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Преступлений становится все больше, причем за полгода случился резкий рост. Ведь все чаще мы расплачиваемся онлайн, все меньше ходим в магазины за одеждой», – отметил Александр Полатовский.

Если раньше на всю Псковскую область было порядка 8-10 специалистов по борьбе с киберпреступлениями, теперь порядка 20, продолжил он. «Ведь если раньше это были преступления контактные, то сейчас 2-3 обыкновенных, а большинство - с использованием интернет-ресурсов», – поделился полицейский.

Александр Полатовский добавил, что киберпреступления происходят чаще, так как скрыть свои следы в Сети проще, чем на улице.