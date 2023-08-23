Происшествия

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин погибли при крушении самолёта в Тверской области, сообщается в Telegram-канале «Царьград ТВ».

Фото: Mash

«Информацию подтвердил источник Царьграда. Их тела предварительно опознали», - говорится в сообщении.

Отметим, Дмитрий Уткин до 2013 года был командиром 700-го отдельного отряда специального назначения 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России (с дислокацией в городе Печоры Псковской области).

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Напомним, самолёт разбился под селом Куженкино в Тверской области 23 августа. Самолет совершал перелет из Москвы в Санкт-Петербург. На борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

По данным СМИ, спасатели извлекли 8 тел из обломков бизнес-джета Евгения Пригожина. Пока они не опознаны. Поиски ещё двух пассажиров из списка продолжаются, но пока безуспешно, пишет Telegram-канал «112». Найденные останки придётся отправить на генетическую экспертизу для установления личностей. Сейчас решается, куда повезут погибших, в Тверь или в Москву.

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Следственный комитет России возбудил дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).