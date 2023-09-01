В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ квадрокоптеру

Ночная стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, пытавшемуся снять последствия атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в ночь на 30 августа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.
По сведениям издания, после стрельбы дрон исчез. Эксперты начали выяснять, был ли он сбит.
Предположительно, квадрокоптер, замеченный над псковским аэропортом, относился к вертолетному типу. Как утверждает Shot, устройство могли запустить с территории России ввиду характеристик схожих моделей.
Напомним, в ночь с 29 на 30 августа беспилотные летальные аппараты атаковали аэропорт в Пскове. О происшествии доложили президенту России Владимиру Путину.