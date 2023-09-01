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В аэропорту Пскова стреляли по пытавшемуся снять последствия атаки ВСУ квадрокоптеру

Ночная стрельба в аэропорту Пскова велась по квадрокоптеру, пытавшемуся снять последствия атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произошедшей в ночь на 30 августа. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По сведениям издания, после стрельбы дрон исчез. Эксперты начали выяснять, был ли он сбит.

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Предположительно, квадрокоптер, замеченный над псковским аэропортом, относился к вертолетному типу. Как утверждает Shot, устройство могли запустить с территории России ввиду характеристик схожих моделей.