Происшествия

При пожарах с начала года в Псковской области погибли 50 человек

2 919 пожаров зарегистрировали на территории Псковской области за восемь месяцев 2023 года. Ими нанесен прямой материальный ущерб в размере 64 млн 34 тысячи рублей. При пожарах погибли 50 человек, из них погиб один ребенок. В результате пожаров получили травмы 36 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Причинами пожаров были:

неосторожное обращение с огнем – 2383 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 251 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 114 случаев;

поджоги – 67 случаев;

на транспорте – 58 случаев;

иные – 46 случаев.

В городах и райцентрах области зарегистрировано 955 пожаров, которыми причинен прямой материальный ущерб в размере 22 млн 745 тысяч рублей. Погибли 18 человек, из них два человека в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировано 1964 пожара, материальный ущерб от которых составил 41 млн 279 тысяч рублей. При пожарах погибли 32 человека, из них два человека в нетрезвом виде.

За восемь месяцев 2023 года в жилом секторе зарегистрирован 501 пожар с прямым материальным ущербом в размере 40 млн 192 тысячи рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 49 человек.

Основными причинами пожаров в жилом секторе были:

неосторожное обращение с огнем – 127 случаев;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 208 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи –110 случаев;

поджоги – 34 случая;

иные – 22 случая.

За восемь месяцев 2023 года на территории Псковской области пожарами уничтожено 257 строений; 28245,97 квадратных метра площадей; 16 единиц автотранспорта.

При пожарах спасли 284 человека; материальных ценностей на сумму 14 млн 63 тысячи рублей; 517 строений; 32 единицы автотранспорта.

Из числа погибших людей 16 человек были пенсионерами; у 25 не было определенного рода деятельности, трое работали, двое были инвалидами, также погиб один ребенок.